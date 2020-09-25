Нур-Султан, , 13:35 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом среди членов казахстанской хоккейной команды «Барыс» достигло 19, заявил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Багдат Кожахметов на брифинге.

По его словам, 17 сентября обследование прошли 40 человек административного персонала и спортсменов хоккейной команды «Барыс». Тесты 11 человек показали положительные результаты.

Кожахметов отметил, что после осмотра на стадионе «Барыс» была проведена дезинфекция и разъяснительная работа с работниками. 22 сентября медики обследовали еще 29 человек — у восьми членов команды выявили коронавирус.

Напомним, 17 сентября в хоккейном клубе «Барыс» объявили, что хоккейный клуб пропустит шесть матчей в рамках Континентальной хоккейной лини (КХЛ) из-за вспышки коронавируса.