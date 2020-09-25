Нижний Новгород, , 13:34 — REGNUM В предстоящие выходные дни в нескольких регионах Приволжского федерального округа прогнозируются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

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Так, 26 сентября ожидаются заморозки в Татарии, 26−27 сентября — В Удмуртии: температура воздуха ночью может падать до 0… — 2 °C. В Башкирии столбики термометров могут опуститься до — 3 °C. В Оренбургской области — до 0… — 5 °C.

В то же время 25−27 сентября на востоке Оренбуржья сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлые выходные погода так же не радовала жителей Поволжья. В большинстве регионов округа было прохладно и дождливо. При этом на западе Саратовской и Оренбургской областей сохранялась высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.