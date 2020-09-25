Элиста, , 13:30 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки скончались два пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 25 сентября.

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По оперативным данным, в настоящее время в Калмыкии подтверждён 71 летальный исход среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, что в Республике Калмыкия растёт число случаев заражения коронавирусом. Так, согласно оперативным данным на 25 сентября, за сутки выявлено 72 новых носителя инфекции. С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 6 тыс. 162 человека.

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