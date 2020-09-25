Кемерово, 25 сентября 2020, 13:29 — REGNUM В Кемеровской области прогнозируется ухудшение погоды. По данным синоптиков, в регионе в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и первые заморозки.
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Госавтоинспекция Новокузнецка советует горожанам ближайшие выходные провести дома либо отправиться по делам на общественном транспорте, избегать поездок на дальние расстояния.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш сегодня, 25 сентября, пошёл снег. Очевидцы сообщают, что он идёт с самого утра и покрыл горы Мустаг и Зелёная.
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