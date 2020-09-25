Грозный, , 13:27 — REGNUM В Чечне прошла акция «Дарю книгу библиотеке». Её участники собрали и подарили библиотекам республики почти 11 тыс. книг. Сбор для пополнения библиотечных фондов проходил в течение недели во всех муниципалитетах субъекта по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, пишет ИА «Грозный-Информ».

Лидерами по количеству подаренных книг оказались Шалинский и Урус-Мартановский районы, где было собрано 4000 и 3000 экземпляров художественной и научной литературы соответственно. Хорошие результаты также показали Ножай-Юртовский и Шелковской районы — 2,5 тыс. и 1,1 экземпляров соответственно.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета Чеченского отделения партии «Единая Россия Адлана Динаева, акция по сбору книг будет продолжена и, возможно, станет регулярной.

Читайте также: Волонтеры в Чечне собрали книги для пенсионеров, находящихся в самоизоляции