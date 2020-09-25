Липецк, , 13:26 — REGNUM Услуги службы занятости Липецкой области вскоре будут доступны в центрах «Мои Документы». Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов 24 сентября в ходе рабочей встречи со специалистами МФЦ, управлений социальной защиты и государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области.

Игорь Артамонов наградил Почетной грамотой документоведа Елецкого городского отдела центров «Мои Документы» Анну Казакову за победу во Всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».

«Приятно, что в Липецкой области работают специалисты такого уровня. Мы думали, как можем улучшить сервис для жителей, и решили, что таким профессионалам мы можем доверить все наши услуги. Сначала мы приняли решение о взаимодействии с населением по линии соцзащиты и теперь передаем специалистам МФЦ услуги службы занятости», — сказал Игорь Артамонов.

Сейчас в центрах «Мои Документы» липчане могут получить полный перечень услуг регионального управления социальной защиты населения — всего их 76. После того, как специалисты пройдут обучение, на базе МФЦ липчане смогут получить услуги Центра занятости населения по первичному приему полного пакета документов, узнать о положении на рынке труда, ознакомиться с вакансиями, перечнем наиболее востребованных профессий с указанием размера заработной платы и многими другими данными.