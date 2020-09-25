Белград, , 13:26 — REGNUM Директор отдела Всемирной организации здравоохранения в Сербии Мариан Ивануша заявил 24 сентября в интервью сербскому телеканалу, что эпидемиологическая ситуация в Сербии в настоящее время является одной из самых благоприятных в Европе, и нет оснований для введения дополнительных мер. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

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Ивануша также указал, что, например, число инфицированных коронавирусом в ЕС увеличивается в странах, наиболее пострадавших в начале пандемии, таких как Франция и Испания.

«Кроме того, есть страны, которые до сих пор хорошо справлялись с коронавирусом, такие как Венгрия и Чехия, и которые в настоящее время входят в десятку стран по количеству заражённых в Европе. Это свидетельствует о том, что вирус не уходит и что мы должны быть осторожны, особенно осенью, когда мы будем проводить все больше и больше времени в закрытых помещениях», — отметил Ивануша.