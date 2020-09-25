Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:21 — REGNUM В Новокузнецке отменена городская ярмарка для пенсионеров. Мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека, должно было пройти 26 сентября.

«В настоящий момент принято решение отменить мероприятие по причине угрозы распространения коронавируса», — сообщили редакции «Новокузнецк.ру» в мэрии города.

Ярмарка должна была состояться на Площади общественных мероприятий в Центральном районе города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предложению главного санитарного врача региона для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вновь был введён режим карантина в домашних условиях. Мера действует по 30 сентября.

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