Новокузнецк, Кемеровская область, 25 сентября 2020, 13:21 — REGNUM В Новокузнецке отменена городская ярмарка для пенсионеров. Мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого человека, должно было пройти 26 сентября.

«В настоящий момент принято решение отменить мероприятие по причине угрозы распространения коронавируса»,сообщили редакции «Новокузнецк.ру» в мэрии города.

Ярмарка должна была состояться на Площади общественных мероприятий в Центральном районе города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предложению главного санитарного врача региона для кузбассовцев в возрасте 65 лет и старше вновь был введён режим карантина в домашних условиях. Мера действует по 30 сентября.

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