Москва, , 13:18 — REGNUM Столичные власти на данный момент не имеют планов по закрытию кафе и ресторанов в связи с ростом числа выявленных случаев коронавируса. Об этом заявил агентству РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Работа ресторана после снятия режима ограничений в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Пока нет [, планы по закрытию отсутствуют]», — сказал Немерюк.

Он также отметил, что власти города не планируют разрабатывать новые правила для работы таких заведений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки с 24 по 25 сентября выявлено 1560 новых случаев коронавируса.