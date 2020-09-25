Элиста, , 13:18 — REGNUM В Республике Калмыкия растёт число случаев заражения коронавирусом. Так, согласно оперативным данным на 25 сентября, за сутки выявлено 72 новых носителя инфекции. Днём ранее суточный прирост новых заболевших в республике составил 69 человек, передаёт ИА REGNUM.

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Уточняется, что за сутки выздоровел 41 пациент. В настоящее время лечение в стационарах получают 552 человека, 11 из них находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции предписано соблюдать 4 тыс. 151 жителю Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 6 тыс. 162 человека, выздоровели — 3 тыс. 593 человека.

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