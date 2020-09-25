Оренбург, , 13:17 — REGNUM Адвокат президента Федерации ММА Виктора Ф. Максим Овсянников не исключает, что уголовное дело, возбужденное в отношении его подзащитного, может иметь заказной характер. По его словам, представители силовых структур представили СМИ провокационную информации, которая впоследствии была опубликована, сообщает портал orenburg.media.

Овсянников подчеркнул, что при изменении меры пресечения с заключения под стражей на домашний арест сохраняются максимально строгие ограничения. Органы предварительного следствия не предоставили суду убедительных аргументов и доказательств для продления срока в СИЗО для президента Федерации ММА региона.

«Пресс-служба УМВД, в частности, предоставила СМИ свою версию происходящего, направленную на порицание со стороны простых обывателей. Озвученная сумма ущерба, фигурирующая в уголовном деле, многократно завышена. Прослеживается явная заинтересованность следственных органов в определённом исходе уголовного дела, поскольку сотрудники полиции, принимавшие участие в обыскных мероприятиях на территории ООО «Альянс», в итоге сами стали фигурантами уголовного дела», — сказал адвокат.

За избиение работников ООО «Альянс» в отношении полицейских возбуждено уголовное дело. У стороны защиты имеются факты фальсификации доказательств установленного ущерба, которые будут озвучены в рамках уголовного дела.

По словам адвоката, со всех участников уголовного дела, возбужденного против президента Федерации ММА региона, собраны подписки о неразглашении данных предварительного следствия. И этот факт свидетельствует о желании правоохранителей скрыть истинные обстоятельства уголовного дела от общественности.

Сторона защиты опасается за неправомерные действия правоохранительных органов, направленные против защитников, вплоть до возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Федерации ММА Оренбургской области и еще двое мужчин задержаны весной 2020 года и отправлены под стражу по обвинению в крупном хищении нефтепродуктов. Ущерб, по данным полиции, оценивается примерно в 300 млн рублей. Ленинский райсуд Оренбурга 23 сентября отпустил группу оренбуржцев под домашний арест. До этого силовики распространили информацию о новом уголовном деле против главы Федерации ММА региона. Виктора Ф. обвинили в создании преступной группы.

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