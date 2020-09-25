Москва, , 13:13 — REGNUM На экономическом факультете Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова поточные лекции перевели в онлайн из-за случаев заражения коронавирусом среди студентов, сообщили в пресс-службе вуза.

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По данным пресс-службы, с начала учебного года на факультете заразились коронавирусом шесть студентов, из них пять — в последние две недели. Пока факультет остаётся открытым и обучение не перешло на дистанционную форму.

«Ситуация не критичная, но мы работаем на упреждение, чтобы снизить нагрузку, поэтому поточные лекции для студентов старших курсов будут проходить онлайн», — цитирует представителя пресс-службы МГУ ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Российского института театрального искусства (ГИТИС) планирует вернуться к онлайн-формату обучения в вузе из-за роста уровня заболеваемости среди своих студентов. Об этом заявил ректор вуза Григорий Заславский.