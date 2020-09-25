Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM В Свердловской области ожидаются ночные заморозки, сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Резкое похолодание состоится ночью 26 сентября. В Свердловской области температура может упасть до минут трёх градусов по Цельсию в воздухе и на поверхности почвы.

Заморозки пройдут и в соседних регионах: Курганской и Челябинской областях. В последней даже будет холоднее — до минус пяти градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2020 года в Свердловской области выпал первый снег.

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