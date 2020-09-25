Хабаровск, , 13:12 — REGNUM На территории Хабаровского края из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) межрегионального характера. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«В Хабаровском крае введен ЧС межрегионального характера с федеральным уровнем реагирования», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также в пресс-службе пояснили, что при режиме ЧС межрегионального уровня можно использовать силы и средства для борьбы с паводком со всей России и получить большее финансирование на мероприятия, направленные на борьбу с паводком и на последующую ликвидацию его последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа уровень воды в реке Амур возле города Комсомольск-на-Амуре увеличился на 18 см и превысил опасную отметку.