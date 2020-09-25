Москва, , 13:08 — REGNUM В администрации президента РФ не отмечают роста ксенофобии в России. Об этом сегодня, 25 сентября, в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным «Левада-центра», опубликованным в сентябре 2019 года, ксенофобские настроения в России, пошедшие на спад с 2014 года, растут второй год подряд.

Так, в частности более чем в два раза увеличилась доля тех, кто выступает за ограничение проживания цыган и китайцев. Также растёт и доля противников трудовой миграции, выступающих за её ограничение.