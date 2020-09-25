Львов, Украина, , 13:13 — REGNUM На Украине от последствий, вызванных коронавирусной пневмонией, скончалась депутат Львовского облсовета Мирослава Лесная. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба облсовета.

«Смертельный вирус, к сожалению, унёс жизнь депутата Львовского областного совета седьмого созыва Лесной Мирославы Михайловны», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что Лесная родилась в 1953 году и жила в городе Пустомыты. Она была заслуженным работником образования Украины.

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Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин, депутаты и работники облсовета выразили соболезнования родным умершей.

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