Москва, , 13:08 — REGNUM Введение нового карантина по коронавирусу осенью 2020 года не одобряют большинство жителей России (57%). Таковы данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

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О том, что властям следует ввести карантин в связи с ростом заболеваемости, заявили 16%. При этом число граждан, выступающих за введение карантина, за полгода снизилось в 2,5 раза (в марте — 40%).

Кроме того, готов сделать прививку от коронавируса только один из 10 опрошенных. Ещё 24% склоняются к вакцинации. Однозначно против вакцинации от коронавируса 33% граждан.

Опрос проведен 21—23 сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 373 населенных пунктах во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введение с 28 сентября ограничительных мер из-за роста числа заражений коронавирусом.

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