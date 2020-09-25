Екатеринбург, , 13:02 — REGNUM В Верхотурье Свердловской области после реконструкции торжественно открыта центральная площадь. Участие в церемонии приняли глава Минстроя России Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев.

Комплексная реконструкция длилась два года по нацпроекту «Жильё и городская среда» средства на неё выделили федеральный и областной бюджеты. Всего было потрачено 196 млн рублей. Часть этой суммы, 54 млн, Верхотурье получило в виде гранта за победу в 2019 году в общероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и алых городах, который провёл Минстрой.

Кроме того, именно этот объект выбрал жители города в 2018 году в качестве приоритетной для реконструкции. За это проголосовали 75% избирателей, решивших выразить своё мнение. А в разработке проекта реконструкции участвовали и жители города.

«От всей души хочу сегодня вас всех поздравить с новосельем. Действительно очень хороший объект открывается сегодня», — сказал Якушев на церемонии открытия.

Он также отметил, что региональные и муниципальные власти сработали чётко. Они защитили данный проект на федеральном уровне, а также получили деньги и провели сами работы.