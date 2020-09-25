25 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Речи о введении в России более серьезных ограничений из-за коронавируса сейчас не идет, предупредил 25 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но население всё равно в ожидании катастрофы.

Захар Степанов, , 13:18 — REGNUM В Москве впервые за последние три месяца зарегистрировано более 1500 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. По всей стране — более 7200. На этом фоне вводятся новые ограничения: мэр Сергей Собянин рекомендовал работодателям переводить на удалёнку всех, кого можно, пенсионеров 65+ и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, просят оставаться дома, больницы вновь перепрофилируют под COVID-19, а за ношением масок и перчаток в общественных местах усиливают контроль.

Больничная палата Иван Шилов © ИА REGNUM

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Значит ли это, что нас ждёт очередной карантин?

Стоит обратить внимание, что из всего вышеперечисленного, штрафы предусмотрены только за нарушение масочно-перчаточного режима. Остальное носит рекомендательный характер, то есть пока никто не будет наказывать бабушек за частые походы в магазины. Тем не менее старые новые ограничение в Москве — это лишь первый звонок. Все помнят, как ситуация развивалась весной 2020 года. Будет ли повторение? Всё зависит от ситуации, но президент РФ Владимир Путин 24 сентября заявил: «Очень бы не хотелось возвращаться к тем ограничительным мерам, которые действовали весной». При этом он уточнил, что ситуация в России «получше, чем в других странах». «Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — отметил глава государства.

Закрытое кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

Он призвал наращивать тестирование, соблюдать текущие необременительные требования и вести диалог с людьми. «Только, я вас прошу, этот диалог не должен приобретать жёстких форм навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагаются», — добавил Владимир Путин.

Это позволяет надеяться, что карантина, при определённых условиях, можно избежать.

На фоне роста числа заболевших нет отказа от возобновления международного авиасообщения. Все новые и новые страны готовятся отправлять и принимать рейсы из России.

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Вероятно, это в первую очередь говорит о том, что власти верят в возможности и мощности больниц при приёме заболевших. Но не стоит забывать, что COVID-19 не единственная болезнь, люди обращаются и с другими заболеваниями, не менее опасными.

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Да, у нас же ещё и вакцина теперь есть… не забываем. Например, учителя московских школ уже в ожидании начала добровольной (ага, все же верят, что у нас никто не заставляет) вакцинации. «От гриппа уже все привились, теперь ждём, когда будут прививать от коронавируса», — заявили ИА REGNUM в одной из московских школ.

Вакцина «Спутник V» Цитата из видео на YouTube

А что же дети? А вот что — читайте трансляцию ИА REGNUM «Под угрозой дистанционки — все новости про обучение в эпоху коронавируса». Да, случаи заболевания коронавирусом у детей ежедневно фиксируются в Москве. Так вот регионы ежедневно дают информацию о том, сколько классов и школ отправляют на дистанционное обучение из-за COVID-19. В регионах, но не в Москве, где с 11 сентября департамент образования, нарушив все сроки, до сих пор не ответил на официальный запрос ИА REGNUM с просьбой предоставить статистику выявленных случаев среди школьников, рассказать, сколько в городе школ, где хотя бы один класс отправили на карантин из-за коронавируса или подозрения на него, а также, сколько классов в московских школах находятся на карантине.

Вместе с тем родителей школьников предупредили, что в этом учебном году необходимо, чтобы каждый ученик заходил в ЭЖД (электронный дневник — прим. ИА REGNUM) через свою учетную запись. Иначе, если класс будет на дистанционном обучении, то ребёнок не сможет подключиться к уроку в Microsoft Teams.

Не исключено, что дистанционка будет не для всех сразу и ненадолго. Не исключено, что школы в РФ будут переводить на удаленное обучение в зависимости от количества заболевших, а решения будут принимать региональные власти и администрации школ. Вспомним, что в марте 2020 года всё началось с рекомендаций родителям по желанию переводить детей на дистант. Причём теперь написать заявление о том, что ребёнок будет учиться дистанционно, можно с 1 сентября. Никто никого не обязывает, всё по вашему желанию.

Так что готовимся, но надеемся и верим, а может быть карантина не будет.

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