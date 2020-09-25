Орел, , 12:56 — REGNUM Ограничительные мероприятия, введенные в связи с коронавирусом, в Орловской области продлены до 31 октября, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области по итогам заседания регионального оперативного штаба24 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«Реализация комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности, продлена на срок по 31 октября 2020 года включительно», — уточнили в пресс-службе.

В регионе намерены усилить контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора со стороны предприятий и организаций — на рынках, ярмарках, торговых центрах, магазинах, при оказании услуг общественного питания, гостиничных услуг, банковских услуг, транспортных услуг по перевозке пассажиров.