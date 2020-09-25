Подгорица, , 15:26 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил новые данные о ситуации с коронавирусом в стране. По результатам анализа 749 ПЦР-тестов выявлено 289 новых носителей вируса.

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Три человека за сутки умерли. Всего смертей пациентов от COVID-19 с начала года составило 154.

Всего активных случаев 3646.

Медики отмечают стремительный ежедневный рост новых носителей коронавируса и призывают граждан соблюдать предписанные меры: дистанция, руки, маски.