Челябинск, , 12:51 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер требует ускорить пуск тепла в муниципалитетах. Об этом он написал в соцсети ВКонтакте.

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Глава региона напомнил, что ещё на прошедшей неделе поручал обеспечить их теплом. Но в ходе проверки обнаружил, что его услышали не все. Ему поступает много вопросов. В Карталинском и Агаповском районах пока подключено менее трети объектов. Также есть проблемы в Ашинском и Красноармейском районах.

«Срок на исправление ситуации дал до понедельника. Иначе поговорим по-другому», — отметил Текслер.

Также он добавил, что ряд муниципалитетов подаёт тепло уже в жилые дома. «Считаю, не нужно ждать резкого похолодания и постепенно начинать отопительный сезон везде», — подчеркнул губернатор.