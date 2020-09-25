Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM Компания «Россети-Урал» озаботилась иммунизацией своих сотрудников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе Свердловской области.

В филиале «Свердловэнерго» стартовала прививочная кампания против гриппа. В «Россетях» уже не первый год проводят вакцинопрофилактику для защиты здоровья своих работников.

До этого к иммунизации активно подключились на Свердловской железной дороге. Всего в регионе сделали прививку от гриппа уже более 985 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа до ноября 2020 года, до начала эпидсезона.

Читайте ранее в этом сюжете: Вакцинация поможет вернуться к обычной жизни — свердловский эпидемиолог