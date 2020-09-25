Москва, 25 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Участок Арбатско-Покровской линии метро Москвы временно закроют, сообщает 25 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.
С 26 сентября по 5 октября закроется участок между станциями «Молодёжная» и «Парк Победы». Причина — работы по строительству Большой кольцевой линии метро.
Вместо подземки на данном участке обслуживать пассажиров будут автобусы компенсационных маршрутов.
Кроме того, до 6 октября будет ограничено движение автотранспорта на Ярцевской и Молодогвардейской улицах, дублёре Рублёвского шоссе и Аминьевском шоссе.