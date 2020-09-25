Пятигорск, Ставропольский край, , 13:07 — REGNUM Бывший заместитель генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа» (ныне — ПАО «Россети Северный Кавказ») заподозрен в превышении должностных полномочий с причинением компании многомиллионного ущерба. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

По данным следствия, подозреваемый, занимая указанную должность, поручил своим подчиненным подготовить заключения о благонадежности одного из коммерческих предприятий. Это позволило данной организации участвовать в конкурсах энергокомпании и заключить договоры на услуги по проведению энергетического обследования объектов.

Однако предприятие не исполнило договорные обязательства, поскольку не имело для этого специалистов, о чем подозреваемый, как считает следствие, знал изначально. В результате энергокомпании был причинен ущерб на сумму свыше 83 млн рублей.

В компании «Россети Северный Кавказ» отметили, что «окажут всестороннее содействие правоохранительным органам, если это потребуется».