Черкесск, , 12:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии готовятся к открытию 42 образовательных объекта «Точка роста». Центры цифрового и гуманитарного профилей созданы в 11 муниципалитетах республики, сообщили в министерстве образования и науки субъекта.

Все они оснащены современным оборудованием для организации занятий со школьниками по предметам «Технолоигя», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». В таких центрах имеются в том числе квадрокоптеры и 3D-принтеры, интерактивные комплексы, шлемы виртуальной реальности. Помимо этого приобретены комплекты для изучения роботехники и оборудование для обучения игре в шахматы, а также тренажеры для отработки умений по оказанию первой медицинской помощи.

Новые центры в Карачаево-Черкесии примут участие во всероссийском телемарафоне открытия центров «Точка роста», который проведёт 29 сентября министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По данным ведомства, в 2019—2020 годах посещать центры «Точка роста» в России стали более 1,6 млн детей.

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