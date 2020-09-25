Орел, , 12:48 — REGNUM 57 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 25 сентября. Сутками ранее было выявлено 52 новых носителя коронавируса.

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18 пациентов за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса, статистика смертности не изменилась.

На 25 сентября в Орловской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 8290 человек (4102 приходится на Орёл, остальные — на районы области). Выздоровели 6658 человек. 126 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Лечение продолжают 1506 пациентов с COVID-19.