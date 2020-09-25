Оренбург, , 12:46 — REGNUM В Оренбургской области ряд муниципальных образовании начал пробное протапливание. Средняя готовность региона к зиме составляет 99%. Об этом в Instagram сообщил губернатор Денис Паслер.

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В Оренбуржье завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. В ряде городов уже начался пробный пуск тепла. Так, в Оренбурге по заявкам учреждений отапливают социальные объекты. В Медногорске пробное проталкивание стартовало 24 сентября. Планируется, что в полной мере отопительный сезон в областном центре начнётся с 30 сентября.

На 24 сентября в Оренбургской области отапливается 299 объектов здравоохранения, 86 учреждений социального обслуживания, 720 объектов сферы образования и 2 639 многоквартирных домов.

Губернатор подчеркнул, что мероприятия по подготовке и проведению отопительного сезона находятся на ежедневном оперативном контроле регионального минстроя. «Важно, чтобы зима прошла без нештатных ситуаций», — подчеркнул Денис Паслер.

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