Женева, Швейцария, , 12:51 — REGNUM Вакцинация против гриппа не поможет против коронавирусной инфекции, но отчасти снимет нагрузку с систем здравоохранения в период пандемии. Об этом глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по готовности и борьбе с гриппом Анн Моэн заявила 25 сентября на брифинге.

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«Мы не ожидаем, что вакцина поможет от COVID-19, но мы рассчитываем, что она поможет снять дополнительную нагрузку с систем здравоохранения», — сказала Моэн.

Она добавила, что в некоторых странах Северного полушария вакцин от гриппа стало не хватать, хотя сезонное распространение болезни только началось. Называть такие страны Моэн не стала.

Дефицит возник из-за того, что вакцину обычно заказывают на девять месяцев раньше предполагаемой эпидемии, и текущие запасы сделаны в начале года. Но ситуация с гриппом усугубилась из-за пандемии коронавируса, спрос на вакцину от гриппа вырос.