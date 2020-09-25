Москва, , 12:46 — REGNUM Если сравнивать статистку смертей от COVID-19 и выздоровления России и других ведущих стран мира, то данные в тех же США, Бразилии, Индии, Франции, Великобритании и многих других странах мира еще тревожнее, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В той же Москве и крупных мегаполисах России количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных.

В России, по данным на 25 сентября, ежедневный прирост новых случаев заболеваний пандемией коронавируса подскочил на 10%, составив 7 212 новых заболевших.

В нашей стране с начала года уже выявлено 1 млн 136 тыс. 048 заражений, жертвами коронавируса стали 20 тыс. 056 человек. В мире уже более 32,5 млн зараженных, количество жертв коронавируса вот-вот достигнет печальной отметки 1 млн человек.

С начала сентября в России наблюдается относительно небольшой подъем заболеваемости коронавирусом, но пока очень рано говорить о так называемой новой волне эпидемии.

С высокой вероятность этот рост связан с миграцией иностранной рабочей силы, прибывшей в России к началу осеннего делового сезона.

Свою лепту мог внести и зарубежный туризм, ведь после возобновления авиасообщения на популярные среди россиян средиземноморские курорты риск привезти заразу обратно домой серьезно возрос.

Расслабились и сами российские граждане. Мо моим наблюдениям с конца июля до середины сентября только каждый третий или четвертый москвич использовал в общественном транспорте защитную маску», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, для оценки волны заражений коронавирусом необходимо исходить из соотношения между числом заболевших и выздоровевших, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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