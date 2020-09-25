Москва, , 12:43 — REGNUM Глава Сбербанка Герман Греф заявил об оптимистичных ожиданиях от перспектив развития ситуации с коронавирусом в России. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

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"Вторая волна возможна и важно быть готовыми к ней. Очевидно, будет сезонный всплеск заболеваемости, никуда от этого не деться. <…> Но сегодня ожидания, конечно, значительно более оптимистичны. Надеюсь, что такого глубокого карантина уже не будет», — сказал Греф.

Греф также выразил надежду на то, что уроки весны 2020 года, а также наличие иммунитета к коронавирусу у части населения позволит пройти новый всплеск заболеваемости с минимальными потерями.