Осло, , 12:42 — REGNUM Норвежский монарх Харальд V госпитализирован. Об этом 25 сентября сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на пресс-службу королевского дома.

Также указывается, что 83-летний король Норвегии был доставлен в университетскую клинику Осло, где всегда проходят лечение члены королевской семьи.

Кроме того, уточняется, что в его отсутствие заседание Государственного совета, которое состоится 25 сентября, возглавит его сын — наследный принц Хокон.

«Я желаю королю хорошего выздоровления», — приводит NRK слова премьер-министра страны Эрны Сольберг.

При этом причины госпитализации коронованной особы не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября стало известно, что в настоящее время распространение коронавирусной инфекции в Норвегии нарастает.