Осло, 25 сентября 2020, 12:42 — REGNUM Норвежский монарх Харальд V госпитализирован. Об этом 25 сентября сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на пресс-службу королевского дома.
Также указывается, что 83-летний король Норвегии был доставлен в университетскую клинику Осло, где всегда проходят лечение члены королевской семьи.
Кроме того, уточняется, что в его отсутствие заседание Государственного совета, которое состоится 25 сентября, возглавит его сын — наследный принц Хокон.
«Я желаю королю хорошего выздоровления», — приводит NRK слова премьер-министра страны Эрны Сольберг.
При этом причины госпитализации коронованной особы не сообщаются.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября стало известно, что в настоящее время распространение коронавирусной инфекции в Норвегии нарастает.