Минск, , 13:11 — REGNUM Прибывающие в Белоруссию из западных стран могут оказаться на двухнедельном карантине. Об этом заявил Александр Лукашенко 25 сентября на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Белорусский лидер отметил, что вопрос введения такой меры будет рассмотрен на следующей неделе в связи с подъёмом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин», — приводит его слова ТАСС.

Читайте также: Путин поручил определить сроки поставок Белоруссии вакцины от коронавируса