Новосибирск, , 12:38 — REGNUM В Новосибирской области режим повышенной готовности продлён на месяц. Требования — соблюдение социальной дистанции и ношение масок. Губернатор Андрей Травников поручил областными органами власти совместно с Роспотребнадзором и полицией продолжить проверки соблюдения этих требований, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным областного минпромторга, за текущую неделю проверен киноконцертный комплекс «Маяковский», шесть предприятий общественного питания и 30 объектов торговли в четырех торговых центрах. Итог — пять административных дел.

В областном правительству уточнили, что за неделю на нарушителей за несоблюдение ограничительных мер в период коронавируса составлено 20 протоколов.

Всего с апреля было проверено 1771 субъектов торговли, 963 арендатора в 81 торговых центрах. По итогам проверок вынесено 86 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований. 70 протоколов передано на рассмотрение в суд, из них по 26 назначены штрафы на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Кроме того, во время совместных рейдов сотрудниками Роспотребнадзора возбуждено 75 административных дел; сотрудниками полиции возбуждено 19 административных дел.

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