Магнитогорск, Челябинская область, , 12:38 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против бывшего директора муниципального комбината похоронно-ритуальных услуг. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Женщине вменяют мошенничество, получение взятки и превышение должностных полномочий. Следователи считают, что в 2011—2018 годах она предоставила одной из организаций участки земли для ведения бизнеса. Сделано это было без заключения договора аренды. А за свои услуги дама якобы получила взятку — более 2,7 млн рублей.

Также следователи полагают, что эта гражданка несколько раз начисляла себе зарплату в период отдыха за пределами области. Преступление выявили полицейские. Следователи утверждают, что по делу собраны все необходимые доказательства.