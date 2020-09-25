Белгород, , 12:37 — REGNUM 63 новых носителей коронавируса выявили в Белгородской области за минувшие сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 25 сентября. Сутками ранее был выявлен 61 новый носитель вируса.

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Выздоровели после коронавируса за минувшие сутки девять пациентов, статистика смертности, как и сутками ранее, не изменилась.

В Белгородской области за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус выявили у 8546 человек, выписаны с выздоровлением 7748 пациентов, 57 скончались.