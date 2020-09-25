Москва, , 12:33 — REGNUM Российский Следственный комитет завершил расследование уголовных дел против жителя Перми и жителя Кемерово, обвиняемых в реабилитации нацизма путём «участия» в акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба СКР.

По данным следствия, житель Кемерова Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом сайте «Банк памяти» фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Житель Перми Даниил Шестаков разместил фотографию генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону нацистов.

Следователи установили цели и мотивы интернет-пользователей — это реабилитация нацизма путем одобрения деятельности Гитлера и Власова. На предварительном следствии они свою вину не признали, отметила официальный представитель CКР Светлана Петренко.

Бородаенко инкриминируют одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, совершенное публично (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ), Шестакову — распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества, совершенное публично (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).

Уголовные дела СКР передал в Генпрокуратуру России для утверждения обвинительных заключений и направления в суд.

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