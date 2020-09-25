Душанбе, , 12:30 — REGNUM По итогам 2017−2020 года правоохранительные органы Таджикистана выявили и ликвидировали 35 транснациональных организованных преступных групп, сообщили в агентстве по борьбе с наркотиками.

Отмечается, что большая часть наркотиков, ввозимых в Таджикистан контрабандой, изымается на границе и в приграничных районах. В частности, в Таджикистане было изъято 1,637 тонны наркотиков, в том числе 781 кг — изъято на приграничных районах.

В агентстве уточнили, что за последние три года арестовано 84 главаря и активных члена организованной преступной группы. Отмечается рост оборота синтетических наркотиков. Ежегодно изымается около 10−15 тыс. синтетических психотропных наркотиков.