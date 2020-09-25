Москва, , 12:29 — REGNUM Если уровень коронабесия в России достигнет весеннего уровня, то это сильно снизит шансы граждан страны дожить до следующих выборов в Государственную думу РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Если уровень коронабесия достигнет весеннего уровня, то это сильно снизит наши шансы дожить до выборов в Государственную думу. Сейчас пока уровень ограничений сильно ниже. Собянин, как я понимаю, ввел домашний арест для лиц старше 65 лет. И это стоит рассматривать как инструмент экономии бюджетных средств, — сказал Делягин. — Понятно, что люди, запертые в помещении без возможности движения и свежего воздуха, будут умирать быстрее и соответственно снижать нагрузку на Пенсионный фонд и на социальные учреждения города Москвы. При этом если весной и осенью значительная часть таких людей спаслась, уехав на дачи, то сейчас такая возможность сильно ограничена. У многих есть только летние дачи, жить на которых можно до ноября».

При этом Делягин подчеркнул, что, по его мнению, не стоит ждать «второй волны коронабесия», аналогичной той, что была весной 2020 года.

«Она, конечно, будет, но окажется умеренной и не будет носить фатального для российской экономики характера», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что в РФ ни в коем случае нельзя вводить тех ограничений, на которые пошли власти весной 2020 года.

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