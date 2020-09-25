Нижний Новгород, , 12:29 — REGNUM Пятеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о трех летальных случаях среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 561 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум двух месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 25 сентября выявили 168 новых случаев заражения коронавирусом. За последний месяц это максимальное число выявленных за сутки в регионе носителей коронавируса. Накануне сообщалось о 160 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 558 случаев.

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