Севастополь, , 12:25 — REGNUM 19 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Севастополе за минувшие сутки, об этом ИА REGNUM сообщили 25 сентября в пресс-службе правительства города. За предыдущие сутки сообщалось о 23 новых носителях.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«По состоянию на утро 25 сентября зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 25 до 82 лет, все — местные жители. Восемь человек выписаны после выздоровления.

Всего в регионе с начала года заражение коронавирусом выявили у 907 человек, выздоровели 597 человек, 25 человек скончались. Лечение в стационарах проходят 252 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе за сутки выявили 23 носителя коронавируса