Москва, , 12:24 — REGNUM Московской области дополнительно выделено 646 млн рублей на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги». Распоряжение об этом 25 сентября подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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В документе говорится, что выделенные средства помогут ускорить строительство и реконструкцию объектов для очистки реки Волга на территории Подмосковья.

В частности, средства необходимы для реконструкции очистных сооружений в городах Щёлково и Электросталь, а также для строительства канализационных очистных сооружений в Лыткарино.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная программа по очистке Волги рассчитана до 2025 года и её финансирование составляет 257 млрд рублей.

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