Киев, , 12:25 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом среди украинских силовиков. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«В вооружённых силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 602 человека. Всего за время пандемии выздоровели 2050 человек, летальных случаев — десять», — сказано в сообщении.

Из 40 заразившихся госпитализированы 15 человек, остальные находятся дома под наблюдением врачей.

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Напомним, сутками ранее на Украине выявили 57 заражённых военных.

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