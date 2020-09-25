Киев, 25 сентября 2020, 12:25 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом среди украинских силовиков. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
Из 40 заразившихся госпитализированы 15 человек, остальные находятся дома под наблюдением врачей.
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Напомним, сутками ранее на Украине выявили 57 заражённых военных.
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