Ярославль, , 12:19 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы призвали жителей вспомнить о масочном режиме. Заявление об этом они сделали на заседании комитета по здравоохранению, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рейд по соблюдению масочного режима Yarregion.ru

Тему поднял депутат Василий Бобков. Он предупредил, что если ситуация с соблюдением масочного режима не изменится, новые ограничения неизбежны.

«Мы не то, что расслабились, многие не понимают, что происходит. Это к вопросу о ковид-ситуации на территории Ярославской области. Отслеживая общественные места, я замечаю, что, похоже, я уже один в маске и на меня смотрят как на изгоя. Сегодня уже с утра валится повестка дня во многих городах всплеск заболеваемости. Вчера был хороший рейд, сделали соответствующие выводы: не соблюдается масочный режим. Надо сегодня выступить в средствах массовой информации, призвать — или мы с вами, ярославцы, немножко потерпим, или у нас опять схлопнется ситуация, мы уйдем все на удалёнку, и дальше будет непредсказуемая история, связанная с экономикой», — заявил Василий Бобков.

24 октября сотрудники департамента АПК Ярославской области провели проверку 266 предприятий потребительского рынка и выявили 21 нарушение ограничительных мер. Бобкова поддержал заместитель председателя облдумы Николай Александрычев.

«Мы просто распустились и распоясались, я скажу. Мы так будем себя вести, через месяц-два у нас будут клиники все забиты!» — заявил Николай Александрычев.

«Вернемся опять на апрель-май и начнут тут закрывать. Я переживаю за предпринимателей. Хотя нужно полчаса в масочке на маршрутке на работу доехать. Идешь в магазин, да надень ты ее, господи! Какая проблема? Это забота не только тебе, но и о твоих близких», — добавил Василий Бобков.

Бобков призвал ярославцев отнестись к просьбе «по-человечески» и «восстановить хотя бы на 50% масочный режим». Народные избранники поручили руководству думы обратиться с заявлением в СМИ, а также рассмотреть ситуацию с распространением COVID-19 на очередном заседании думы.

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