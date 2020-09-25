Москва, , 12:17 — REGNUM В России вакцинация от COVID-19 должна войти в национальный календарь профилактических прививок. Об этом 25 сентября заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«Эта вакцина (против COVID-19) должна стать компонентом нашего календаря профилактических прививок», — сказал он журналистам.

Он уточнил, что предложения по изменению календаря обсуждаются с учетом эпидемической ситуации, социальной значимости, важности и наличии эффективной тактики иммунизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в России официально зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат, получивший название «Спутник V», в настоящее время проходит третью стадию клинических испытаний.

Читайте также: Препараты против коронавируса в РФ включат в список жизненно необходимых