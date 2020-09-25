Сеул, , 12:18 — REGNUM С 25 сентября в Южной Корее возобновят действие программы бесплатного вакцинирования от гриппа беременных и детей в возрасте до 12 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний (KDCPA).

Напомним, что 21 сентября представители управления временно приостановили действие программы в связи с нарушением условий хранения вакцины.

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По их словам, в рамках данной программы будет использоваться продукция южнокорейской компании Shinsung Pharm.

Ранее, представители управления посетили завод и склад хранения компании, чтобы убедиться в правильном хранении вакцины.