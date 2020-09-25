Кемерово, , 12:10 — REGNUM На кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш сегодня, 25 сентября, пошёл снег. Очевидцы сообщают, что он идёт с самого утра и покрыл горы Мустаг и Зелёная.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России – все новости»

«На последней высота снежного покрова уже не менее 5 см. Судя по записям установленных в Шерегеше веб-камер, небольшой снег продолжает идти до сих пор», — сообщает «Газета Кемерова».

Напомним, что первый снег в Шерегеше выпадал 5 сентября.