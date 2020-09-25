Волгоград, , 12:10 — REGNUM 109 новых носителей коронавируса выявлены на территории Волгоградской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 25 сентября. По числу суточных заражений коронавирусом Волгоградская область оказалась на 13 месте среди регионов РФ и на втором месте среди регионов Южного федерального округа, после Ростовской области. Днём ранее в регионе было выявлено 108 новых носителей вируса.

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67 пациентов выписаны с выздоровлением после коронавируса, в статистику смертности вошло два новых летальных исхода.

Всего в регионе на 25 сентября подтверждено 14 577 положительных результатов тестов на коронавирус, 12 668 человек выздоровели, скончались 138 пациентов.

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