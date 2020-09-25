Томск, , 12:08 — REGNUM В Томской области за последние сутки выявлено 73 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в 15 случаях заболевание протекает бессимптомно.

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У 40 новых носителей появились симптомы ОРВИ, 18 человек заболели пневмонией. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период эпидемии достигло 7098.

Из них к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 5880 человек, в том числе 99 за последние сутки. В обсерваторах остаётся 71 человек. За последние сутки зарегистрирован также 82-й по счёту летальный случай среди пациентов с COVID-19.

«У пациента, входившего в группу риска по возрасту, была двусторонняя полисигментарная пневмония, также течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, обструктивной болезнью легких, кардиогенным шоком, дыхательной, легочной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — отметили в правительстве.