Красноярск, , 12:07 — REGNUM Эпидемиологическая ситуации по коронавирусу в Красноярском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба региона, на 25 сентября, среди пациентов с SARS-CoV-2 зарегистрировано два новых летальных случая.

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Всего выявлено 19 464 носителей нового вируса, причём 102 из них добавились только за последние сутки.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 677,2. Темп прироста за сутки — 0,5%. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2511 чел., в том числе, за последние сутки взято под наблюдение 183 чел. Проведено тестов на коронавирус всего 940 472, из них за последние сутки — 7753», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 24 сентября в Красноярском крае было выявлено 102 новых носителя коронавируса. Темп прироста за сутки тоже составлял 0,5%.

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